Une cinquantaine d'aînés en voyage touristique grâce à la Ville de Beauceville

Le mardi 19 septembre dernier, une cinquantaine d'aînés ont pris part à un voyage touristique à travers l'île d'Orléans grâce au service de la vie communautaire de la Ville, en collaboration avec le club des aînés local.

« Ce voyage, qui s'est rempli en à peine une semaine et pour lequel nous avons eu une grosse liste d'attente, a fait bien des heureux et a même contribué à combler la solitude de quelques personnes. Les participants ont beaucoup apprécié l'implication de leur Ville dans cette activité, qui s'inscrivait pleinement dans le cadre de notre plan d'action MADA (municipalité amie des aînés) », a commenté la responsable de la vie communautaire de la Ville Caroline Pépin.

Les participants à l'activité, âgés de 50 ans et plus, ont ainsi eu l'occasion de visiter l'Espace Félix-Leclerc, la plus vieille église de l'île (St-Pierre), où 55 artisans locaux ont pris part à la sacristie, le verger Laval Gagnon, adepte de la collecte de pommes, la chocolaterie de l'île ou encore la maison Cassis Monna & Filles.