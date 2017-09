Une journée familiale à Saint-Simon-les-Mines

Demain (23 septembre), la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines tiendra sa troisième édition de la Journée sportive familiale avec une formule différente des années passées. La population est invitée à se présenter sur le site du chalet des loisirs de 11 h à 20 h.

Dans la journée, mur d’escalade, jeux gonflables, ateliers de kangoopower et de course, initiation au soccer et au tir à l’arc ainsi que tournoi de pétanque seront au menu.

La journée se terminera avec le chansonnier René Champagne de 18 h à 20 h.

À noter que les activités sont gratuites et en cas de forte pluie ou d’orage, la journée sera annulée.