Félix Nunez remplace Serge Roy

Le directeur général de la Ville de Beauceville depuis sept ans, Félix Nunez, succède à Serge Roy comme président du conseil d’administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA).

« Ayant moi-même complété des études au CUA, je reconnais la nécessité des servies universitaires en région. Mon parcours professionnel me permet également de bien comprendre les enjeux dont doit faire face le CUA. Nous amorçons un virage qui nous amènera à revoir notre modèle d’affaires afin d’être en mesure de mieux nous adapter aux nouvelles réalités en matière d’éducation », a indiqué celui qui possède une maîtrise de deuxième cycle en administration publique offerte par l’École nationale d’administration publique au Centre universitaire.

Le CUA est présent dans la région depuis plus de 25 ans et a remis 2700 diplômes. Six programmes sont offerts pour près de 200 étudiants.