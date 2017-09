Un montant de 1 000 $ remis à la la SPA Beauce-Etchemin à St-Georges

La première édition de la marche canine au profit de la SPA Beauce-Etchemin s'est déroulée lors du samedi 23 septembre dernier au parc canin de Saint-Georges. Pour l'occasion, plus de 70 personnes et leurs fidèles compagnons à quatre pattes ont profité du beau temps pour participer à cette activité.

Organisée par la Clinique vétérinaire Beauce-Appalaches GlobalVet, cette première édition a permis d'amasser plus de 1 000 $ au profit de la SPA Beauce-Etchemin.

En plus de la marche de 4 kilomètres, les participants ont pu mettre les habiletés de leur chien à l'épreuve avec un mini parcours d'agilité.

Rappelons que la SPA Beauce-Etchemin, fondée en 2004, est une entreprise sans but lucratif qui s'est donnée comme mission d’améliorer la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, leur bien-être et leur sécurité et ce, tout en éduquant et sensibilisant la population à l’importance de la stérilisation.

Dix municipalités ont confié la gestion du contrôle animalier aux soins de la SPA Beauce- Etchemin.