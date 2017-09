La course et la marche de nuit de St-Zacharie permet d'amasser 1 000 $ pour Leucan

Ce sont plus de 200 personnes qui ont participé à la course et à la marche de nuit au profit de Leucan à Saint-Zacharie lors du vendredi 22 septembre dernier. L'événement, organisé par le Club les Terry-Phil de la municipalité, a permis d'amasser plus de 1 000$ pour la cause.

À lire également : Une course et marche de nuit organisée à St-Zacharie pour Leucan vendredi

C’est à 19 h 30 vendredi soir que les participants, affublés de lampes de poche et de bâtons fluorescents multicolores, ont effectué leur départ sur le parcours de 7 kilomètres qui les attendait.

S'il s’agissait d’un défi sportif pour certains et d’un moment de socialisation pour d'autres, l’objectif premier de tous restait le même, soit de participer à un événement rassembleur autour d’une cause commune.

Solidaires, les Zacharois ont choisi de soutenir la cause des enfants atteints par le cancer depuis l’Ultra-marathon de 2015, afin de venir en aide à Jeff Morin, alors atteint d’une tumeur au cerveau.

Avec les dons récoltés au concours « La grosse orangée » lors de la fin de semaine précédant l’événement, la vente de desserts par le Restaurant à la Bonne Fringale et les dons récoltés dans la soirée du 22 septembre, c’est un montant total de 1387,35 $ qui sera remis à Leucan de la part de la municipalité de Saint-Zacharie.

Réjean Paradis, marathonien de Saint-Zacharie, a d’ailleurs mentionné dans la semaine précédant l’événement qu’il courra pour Leucan lors du Marathon de Boston au printemps 2018.