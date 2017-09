Fermés à St-Georges, les jeux d'eau restent ouverts à Beauceville et St-Prosper

Alors que le Québec est confronté à un début d'automne caniculaire, avec des records de température battus ici et là, plusieurs municipalités ont été confrontées à la question du prolongement de l'ouverture des jeux d'eau, très populaires auprès des familles dans les circonstances climatiques actuelles. Dans la région de la Beauce, des municipalités comme Beauceville, Saint-Prosper, Saint-Bernard ou Saint-Lambert-de-Lauzon, ont décidé de maintenir ces infrastructures ouvertes tant que la température s'y prêtait. À Saint-Georges, où les jeux d'eau ont été prolongés jusqu'au 8 septembre, une ouverture plus tardive serait envisagée pour les années à venir.

Touchées par la chaleur accablante de ces dernières semaines, les familles de la région ont pu bénéficier d'un refuge de fraîcheur auprès des jeux d'eau de nombreuses municipalités ayant fait le choix de prolonger l'ouverture des infrastructures en tenant compte de la température. Ainsi, dans les municipalités de Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Bernard, Beauceville ou Saint-Prosper, ayant répondu à notre appel, les jeux d'eau sont toujours ouverts présentement pour le bien-être des familles et ne fermeront qu'une fois l'épisode caniculaire passé.

« Chez nous il n'y a pas de date butoir pour la fermeture des jeux d'eau. On y va vraiment avec la température et à Saint-Bernard ils devraient rester ouverts au moins jusqu'à mercredi », a commenté Pascal Vachon, de la municipalité de Saint-Bernard, dans le nord de la Beauce. Même son de cloche dans la municipalité voisine de Saint-Lambert-de-Lauzon, où la date de fermeture annuelle tourne en général autour du 1er octobre, dépendamment de la température du mois de septembre. « Les jeux d'eau étaient pleins en fin de semaine, où les familles se sont retrouvées en grand nombre avec leurs enfants », a témoigné Donald Lapointe, de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Plus au sud, ils sont toujours ouverts à Beauceville, où, selon Paul Morin, directeur des loisirs et des communications, c'est aussi la température qui est prise en compte pour déterminer la date de leur fermeture. À Saint-Prosper, ils étaient encore ouverts les deux dernières fins de semaine, où un achalandage important a pu être aussi constaté, selon ce que nous a rapporté Dany Desjardins. À n'en pas douter, alors que le Québec fait face à des températures largement supérieures aux normales de saison, les familles auront sûrement apprécié de pouvoir profiter de ces espaces de fraîcheur. Peut-être un calcul politique qui pourrait s'avérer payant à l'approche des élections municipales ? Une manière, en tout cas, de venir miser sur la qualité de vie alors que le manque de main-d'oeuvre sévit dans la région.

Une fermeture décalée à une date ultérieure à Saint-Georges pour les prochaines années ?

Parmi les autres municipalités de la région ayant répondu à notre appel, la ville de Saint-Benoît-Labre a précisé que la fermeture était survenue le 15 septembre. À Saint-Éphrem, les jeux d'eau ont été fermés la semaine passée. À Saint-Martin, la fermeture a résulté, en revanche, du constat que le niveau des bassins d'eau potable avait atteint un niveau trop bas pour les maintenir ouverts. Du côté de Saint-Georges, alors que la fermeture des jeux d'eau pour l'hiver est habituellement programmée autour de la Fête du Travail, ils sont restés ouverts cette année jusqu'au 8 septembre pour répondre à la température exceptionnelle du mois. Selon Lisa Gagné, secrétaire du cabinet du maire de Saint-Georges, une fermeture à une date ultérieure pourrait être prévue pour les prochaines années.

« On s'est posé la question, au début de la semaine dernière, de la réouverture possible des jeux d'eau du parc Veilleux, qui avaient déjà été prolongés au-delà de la Fête du Travail mais il ne s'agissait pas simplement d'ouvrir ou de fermer une valve. L'opération est malheureusement plus complexe », a-t-elle précisé. Selon Yves Rousseau, responsable des détails techniques, la fermeture des jeux d'eau pour l'hiver nécessitant l'intervention d'une entreprise externe pour drainer les différents tuyaux, leur réouverture temporaire exigeait de nombreux préparatifs. « Si on avait su qu'il aurait fait aussi chaud, on aurait effectué les préparatifs pour l'hiver à une date ultérieure mais là on avait déjà fait venir une entreprise pour souffler comme il se doit l'air dans la douzaine de tuyaux des jeux d'eau. Il ne s'agissait malheureusement pas juste de rouvrir une simple valve », a-t-il déclaré.