Simulation d'accident et exercice de désincarcération à Saint-Victor

EnBeauce.com a assisté à un exercice de désincarcération lors du samedi 23 septembre dernier, au garage municipal de la municipalité de Saint-Victor. La simulation comportait un accident impliquant un autobus scolaire et un véhicule automobile.

L’objectif principal de cette activité était de mettre à l’épreuve la coordination des intervenants qui sont impliqués dans ce type d’accident important.

Nous nous sommes entretenus, au terme des différentes interventions effectuées par les Services de sécurité incendie et les unités de désincarcération de Beauceville, de Saint-Victor et de la Haute-Beauce (Saint-Évariste et La Guadeloupe), avec quelques-uns des comédiens du Corps de Cadets 619 de Beauceville, qui ont joué le rôle de victimes pour l'occasion.

Notre journaliste a également discuté avec le lieutenant du Service de sécurité incendie de Beauceville, Frédéric Morin, et le directeur des secteurs cliniques opérationnels du Groupe CAMBI, Pierre Nadeau, afin de démystifier avec eux quels étaient, plus en détail, les rôles de chacun des participants pendant cette simulation.

Il est donc possible d'en apprendre davantage sur le déroulement de cet événement en visionnant la vidéo ci-dessus. Un reportage d'Amélie Carrier.