La Fondation Santé Beauce-Etchemin vise une campagne de financement de 400 000 $

C’est aujourd’hui que la Fondation Santé Beauce-Etchemin a lancé sa campagne de financement. « Avec vous, pour vous! » sera le thème de ladite campagne qui espère atteindre 400 000 $.

La Fondation Santé Beauce-Etchemin espère acquérir, entre autres, la tomosynthèse.

« Cette nouvelle technologie comporte de nombreux avantages. Alliée à la mammographie, elle augmente la détection des cancers du sein, un fléau qui touche une femme sur neuf. Les images, plus nombreuses et en 3D, permettent de préciser rapidement le caractère malin ou bénin d’une lésion suspecte. C’est important d’autant plus que le dépistage et le traitement au stade précoce autrement, à ce jour, les meilleurs alliés des femmes », a souligné la chef de l’imagerie médicale à l’Hôpital de Saint-Georges du CISsS de Chaudière-Appalaches, Sara Rivard, qui a mentionné qu’environ 10 000 mammographies sont effectuées annuellement à cet hôpital.

« Cette technique d’opération est des plus sécuritaires. Elle apporte de multiples avantages, dont la diminution du risque de saignement lors de l’opération », a fait part le docteur au bloc opératoire Dr Simon Drouin.

La campagne annuelle ciblera des équipements médicaux requis aux consultations externes, en électrophysiologie, en inhalothérapie, en médecine de jour, à la pharmacie, en psychiatrie, dans les unités en médecine, de chirurgie, à l’urgence, mais aussi dans les CLSC et les centres d’hébergement.

Pour faire un don, il faut aller au www.fondationsantebe.com en cliquant dans la section « Faire un don ». Il est également possible de faire un don en se présentant au bureau de la fondation à l’Hôpital de Saint-Georges ou en acheminant un chèque par la poste.