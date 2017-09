Nouveau poste important pour une Beauceronne

Native de Notre-Dame-de-Pins, Andréanne Gousse a été nommée directrice au sein du conseil d’administration de la Société canadienne des personnes stomisées.

Mme Gousse souhaite conscientiser la population au sujet de cette maladie inflammatoire de l’intestin et des stomies en plus de vouloir jouer un rôle dans la vie des gens comme elle, c’est-à-dire qui ont été frappé par cette maladie.

Puissantes douleurs au ventre, perte de poids considérable, état anémique constant ainsi qu’une intense fatigue, qui transformait son quotidien, elle a fait le choix de se faire retirer le colon. C’était il y a plus de cinq ans et elle avait 18 ans.

Elle est également fondatrice, vice-présidente et ambassadrice d’ANA, une entreprise spécialisée dans les sous-vêtements pour stomisés.

En terminant, rappelons que la Société canadienne des personnes stomisées est un organisme bénévole à but non lucratif dévoué aux personnes stomisées et à leur courage.