La cache du Golf à Beauceville présentera la 1ère édition du Salon mariage

Près d'une trentaine d'exposants, dont près des trois-quarts sont originaires de la région, seront présents à Beauceville les 14 et 15 octobre prochains à la première édition du "Salon mariage" qui se tiendra à la cache du Golf. Entre défilé de mode, tour d'hélicoptère et dégustations gourmandes, les visiteurs auront l'embarras du choix pour venir chercher des informations sur la préparation de leur grand jour.

« Plusieurs personnes se demandent encore si le mariage est toujours d'actualité en 2017. Il faut savoir que 22 000 mariages ont été célébrés au Québec en 2016, dont 761 dans la région Chaudière-Appalaches. L'automne est aussi l'une des périodes propices pour s'y préparer. À l'idée de lancer le projet, on a sauté à pieds joints pour offrir aux futurs mariés la possibilité de trouver tous les services indispensables sous un même toit » a déclaré Pascal Poulin, organisateur de l'évènement.

Parmi la trentaine d'exposants dont la présence a été confirmée, il a notamment précisé que près des trois-quarts étaient originaires de la région. Les visiteurs auront notamment l'occasion de participer à plusieurs conférences et ateliers et pourront assister à la venue inédite de l'exposant Hélico-Express, offrant des services d'hélicoptère aux mariés souhaitant organiser une cérémonie qui sort de l'ordinaire. « Avec un budget moyen de 17 060 $, on peut s'imaginer que les mariés ont besoin d'entrer en contact avec différents fournisseurs, d'où l'intérêt de les réunir dans un salon », a expliqué Pascal Poulin, qui a confié qu'il avait déjà vu le prix de certains mariages monter jusqu'à 75 000 $.

La cache du Golf à Beauceville, un endroit prisé par les mariés

Organisé par Gestion sans limites, ayant déjà célébré pas moins de 115 mariages depuis 2013, la salon se tiendra à la cache du Golf, inauguré à Beauceville l'été dernier, et où déjà une quinzaine de mariages sont prévus pour l'année prochaine. « Grâce à sa situation à 100% au coeur de la nature, la cache du Golf est un endroit parfait pour célébrer un mariage en Beauce, peu importe la saison. Nous bénéficions des infrastructures idéales pour accueillir ce genre d'évènement, dont les retombées économiques profiteront directement à la région, en stimulant l'activité des fournisseurs locaux. Près d'une douzaine de mariages y ont été célébrés l'année dernière », a précisé Karen Courtemanche, de la cache du Golf.

Les billets sont déjà en prévente au coût de 5 $ par personne pour les visiteurs de 16 ans et plus. Le salon se tiendra les 14 et 15 octobre entre 10h et 16h. Le défilé aura lieu le dimanche à 14h. Des prix sont à gagner pour les personnes achetant leur billet en prévente. Il est possible d'obtenir plus d'informations en consultant la page Facebook de l'évènement.