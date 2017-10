Le fentanyl, ce soulagement qui mène à la mort

Le fentanyl peut être mortel et ne laisse aucune chance à ceux ou celles dont le corps n’est pas habitué d’en consommer. Seulement deux milligrammes - l’équivalent de quatre grains de sel - peuvent être suffisants pour tuer un adulte de taille moyenne. EnBeauce.com a voulu en savoir plus sur ce puissant, mais ô combien dangereux, analgésique.

À la fin août, deux frères de Lac-Mégantic ont été retrouvés morts dans leur véhicule. La semaine dernière, un homme de Montréal est décédé dans des circonstances semblables. Ces trois personnes avaient consommé ce dangereux produit.

En entrevue téléphonique, la médecin spécialiste en santé public de Chaudière-Appalaches, Dre Louise Paré, a laissé planer le doute quant à ces opioïdes, qu’on pourrait retrouver dans les rues de Saint-Georges et des alentours.

« Probablement oui », a-t-elle répondu lorsque l’auteur de ces lignes lui a demandé s’il pouvait y en avoir ici. Comme elle l’a fait savoir, les deux personnes décédées à Lac-Mégantic n’étaient qu’à quelques kilomètres de la région.

« Le problème n’est pas le fentanyl que l’on retrouve dans les pharmacies, mais celui provenant des laboratoires clandestins. Ça n’a pas l’air de les déranger qu’il y ait du monde qui meure à cause de leur produit », a critiqué la docteure.

Selon l’Institut national de santé public du Québec, la province canadienne a déclaré un état d’urgence sanitaire. De janvier à mai 2017, on rapporte une augmentation de 109 % des décès reliés à la prise de fentanyl par rapport à la même date en 2016. D’ailleurs, 25 nouveaux coroners ont été embauchés au Québec pour réduire les délais des investigations, dont les cas de surdose mortelle de fentanyl.

« Lorsqu’une personne en consomme trop, sa respiration diminue et elle s’endort. On n’est plus capable de la réveiller et on a l’impression qu’elle est endormie. On essaie de la brasser, mais elle ne se réveille pas », a expliqué Dre Paré.

Le fentanyl est souvent mélangé à d’autres substances pharmaceutiques lorsqu’il est vendu illégalement sous forme de comprimés. En pharmacie, le produit ressemble à des patchs pour arrêter de fumer.

Au Nevada, le Département de l’administration pénitentiaire a d’ailleurs récupéré du fentanyl afin d’exécuter un prisonnier.

Plus toxique que la morphine

Le fentanyl est un opioïde comme l’héroïne ou la morphine et peut être de 50 à 80 fois plus puissant que ceux-ci. Le produit illégal, lui, provient surtout de la Chine et est souvent vendu sur Internet.

C’est dans les années 1950, en Belgique, qu’il a fait son apparition.

Les personnes qui en consomment sont, pour la plupart, atteintes de cancer ou souffrent de douleurs chroniques. Semblable à du sucre à glacer, il est sans odeur et sans goût. Par conséquent, il est difficile à détecter lorsque mélangé à d’autres substances.

Ceux qui prennent des opioïdes deviennent dépendants. Et vite. « Plus ils en prennent et plus ils en veulent. Il y a une dépendance physique qui se crée lorsqu’ils sont en manque, car ils se sentent malades lorsqu’ils en n’ont plus. Le corps, mais aussi l’esprit, en ressentent le besoin et les personnes qui en consomment veulent retrouver ce bien-être absolument », a expliqué Dre Paré.