Des entrepreneurs de la région aident bénévolement une famille d'ici

Plusieurs entrepreneurs de la Beauce et des environs ont prêté main forte à la famille de Katia Labranche, de Saint-Georges, de façon bénévole lors des dernières semaines. Pour l'occasion, ils ont uni leurs forces afin de transformer le salon familial en chambre pour la jeune Katia.

Les parents de Katia Labranche, Chantal Nicol et Pascal Labranche, souhaitent déplacer la chambre de leur fille au rez-de-chaussée afin d'éviter les déplacements de celle-ci jusqu'au deuxième étage de la maison, déplacements qui peuvent s'avérer difficiles par moments dû à sa condition.

Rappelons que la jeune Katia Labranche, âgée de 11 ans, est atteinte d'un retard de développement et d'une déficience intellectuelle. Elle a un âge mental de 8 à 10 mois ainsi qu'un âge moteur d'environ 18 mois.

Celle-ci est dépendante dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Il est donc devenu nécessaire d'adapter la maison familiale puisque ses déplacements deviennent de plus en plus incommodants pour ses proches en grandissant.

La liste des personnes qui ont donné un coup de main bénévolement à la famille de Katia afin de réaliser ce souhait jusqu'à maintenant est longue :

Nathalie Couture, décoratrice intérieure

Elle s'est occupée du montage du projet de décoration de la chambre de Katia, en plus de faire des dons d'accessoires et de faire le pont entre les ouvriers et la famille.

Emmanuel Poulin, entrepreneur général en rénovations

​Il s'est occupé de bâtir une garde-robe pour la chambre de Katia, de modifier l'arche pour la porte de la chambre, de faire une ouverture pour une nouvelle porte qui donnera accès à la salle de bain de Katia, de poser un muret pour la tête de lit ainsi que de poser du gypse.

Dave Gilbert, entrepreneur plâtrier chez Les joints D.G. inc

Il s'est occupé de tirer les joints dans la chambre de Katia.

Parmi les autres donateurs, ceux mentionnés précédemment étant ceux qui se retrouvent dans le reportage ci-haut, se trouvent entre autres Les planchers de bois franc FBM, Anne Paquet, designer, Gagnon cuisine et salles de bain, André Gilbert, peintre et tapissier, le Centre de peinture Pierre Tanguay, Flor Déco couvre-sol B.P., Nathalie Maheux, Dastex, François Perreault de Couvre-plancher Sainte-Marie et Sandra Boucher de Créations jolisan-bois.

Les entrepreneurs de la région qui seraient intéressés à leur tour à donner de leur temps pour aider cette famille de Saint-Georges sont d'ailleurs invités à communiquer avec la famille par le biais de la page Facebook « Le syndrome Katou ».

Voyez les témoignages de Nathalie Couture, Emmanuel Poulin, Dave Gilbert, ainsi que des parents de Katia, à ce sujet, en visionnant la vidéo ci-dessus. Un reportage d'Amélie Carrier.