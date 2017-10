Paul Busque souligne la contribution des aînés à la société québécoise

C’était hier que se déroulait la Journée internationale des personnes aînées et cette année, « Bien vieillir ensemble » était le thème. Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a tenu à souligner cette journée.

« La contribution des aînés à la société québécoise est inestimable. Chaque jour, ils y participent généreusement et de différentes manières, en mettant à profit leurs savoirs et leur riche expérience. C’est pourquoi nous devons les reconnaître comme des acteurs dynamiques et s’assurer d’adapter les milieux de vie à leurs différents besoins. Poursuivons nos efforts pour continuer à faire du Québec un endroit où il fait bon vivre et vieillir, tous ensemble », a fait part le député.

M. Busque participera à quelques activités en Beauce-Sud, dont la Journée des personnes aînées au Georgesville aujourd’hui ainsi qu’à un dîner à la Roselière de Notre-Dame-des-Pins le 6 octobre.

Cette journée a été décrétée en 1990 par l’Organisation des Nations Unies.