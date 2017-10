Retour de la soirée bal masqué « Démasquez le communautaire » pour une 4e édition

La quatrième édition de la soirée bal masqué sous le même thème « Démasquez le communautaire », organisée par la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE), aura lieu lors du jeudi 19 octobre prochain. L'événement se tiendra dans la salle de réception du restaurant Le Baril Grill, à Saint-Georges.

Cette année, la CDCBE soulignera cette quatrième édition d’une façon différente. En raison des nombreux projets communautaires, celle-ci a créé de nouvelles catégories en lien avec ses différents champs d’activités.

« C’est une nouvelle formule qui permet à l’ensemble des membres de la CDC de s’impliquer dans la participation de l’évènement. L’objectif de la soirée reste le même qui est de mettre en valeur le travail des organismes et de souligner de façon exceptionnelle les membres de la CDC Beauce-Etchemins. On reconnaîtra le travail prestigieux des bénévoles et des travailleurs ainsi qu’une entreprise de la région qui a contribué au développement communautaire. »

Sarah Rodrigue, directrice générale, de la CDC Beauce-Etchemins