Saint-Georges sera rose

Pour une deuxième année, « Saint-Georges ville en rose » sera de retour et illuminera la ville.

Une vingtaine d’édifices seront illuminés en rose jusqu’au 31 octobre inclusivement en signe de solidarité aux personnes atteintes et luttant contre le cancer du sein.

La campagne de financement de la Fondation Santé Beauce-Etchemin espère acquérir la tomosynthèse, un appareil servant à détecter davantage de cas de cancer du sein.

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, Cambi, le Carrefour de Saint-Georges, le Cégep Beauce-Appalaches, Chronocité, Club piscine super fitness, Confection Simon, l’Église de Saint-Georges, le Grand Marché, l’Hôpital de Saint-Georges, l’Hôtel et centre de congrès Le Georgesville, IGA Extra, IGA Rodrigue & Filles, IGA Rodrigue et Groleau, Place Bureau, Place Redmond, Poésie Florale, le Rock Café, la Rôtisserie St-Hubert, Savonnerie Histoire de Bulles et Style Musique prendront part à Saint-Georges ville en rose.

Il est possible d’acheter un globe LED rose chez Style Musiue et du côté du IGA Extra, on pourra se procurer des cupcakes dont la totalité des revenus générés ira à l’achat de la tomosynthèse. Il est également possible d’acheter un ruban rose ou de déposer un don dans les petites boîtes roses déposées près des caisses.