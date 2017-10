Un peu plus de 13 500 $ pour le CPE La Fourmille

Le gouvernement du Québec a accordé une somme de 106 074 $ dans le cadre de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure 2017-2018 (SPII) et 13 773 $ iront au Centre de la Petite Enfance (CPE) La Fourmille de Saint-Georges.

Cette somme servira à l’installation d’un système d’humidificateur.

Quatre autres CPE ont également reçu de l’argent de la part du gouvernement.

« Je me réjouis que les CPE de la région reçoivent cette aide financière pour continuer d’offrir un environnement accueillant et sécuritaire aux enfants qui les fréquentent. Ces travaux contribueront à maintenir la qualité des services offerts et favoriseront le mieux-être des plus jeunes. C’est une excellente nouvelle pour les familles de la région de la Chaudière-Appalaches », a indiqué la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.