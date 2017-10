Journée de recrutement à la Résidence L’Oiseau Bleu

C’est véritablement un vent de fraîcheur qui souffle actuellement à la Résidence L’Oiseau Bleu où se tiendra une journée de recrutement de midi à 16 h ce samedi (7 octobre).

Celle qui porte les chapeaux de coordonnatrice administrative et de recruteuse chez Cogir Immobilier pour la région de Québec, Lucie Lalancette, a fait savoir que plusieurs postes sont disponibles.

Serveurs, plongeurs, cuisiniers, aides-cuisiniers, infirmières auxiliaires ainsi que préposés aux résidents, à la maintenance et à l’entretien ménager sont parmi les emplois offerts. Des quarts de travail de jour, de soir et de nuit sont disponibles.

Lors de ladite journée, les personnes intéressées peuvent apporter avec elles leur curriculum vitae, sinon, elles pourront remplir une demande d’emploi sur place.

« On va rencontrer tout le monde, et ce, sans exception, a assuré Mme Lalancette. Ce seront des entrevues rapides qui permettront de mieux connaître les candidats et leurs intérêts. Une seconde entrevue sera prévue avec les gestionnaires du service concerné les jours suivants.»

Cette dernière a également souligné que tous les employés sont rémunérés plus que le salaire minimum, selon leur formation liée à l’emploi.

Pour la plupart des postes, il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme de secondaire cinq. « On regarde d’abord et avant tout les personnalités. On recherche des personnes de cœur », a fait part le nouveau directeur général, Andrès Dominguez.

Plusieurs avantages

La liste des avantages est longue. Très longue.

D’abord, les uniformes sont fournis par l’employeur et tous les employés débutent avec deux semaines de vacances, qui augmentent selon les heures travaillées et aussi chaque année instantanément. Deux congés mobiles figurent également parmi la liste des avantages, des congés sociaux, l’accès à un REER, des activités sociales et c’est possible de manger sur place pour seulement 3$.

À noter que des assurances collectives et un programme d’aide aux employés sont disponibles après trois mois d’embauche et un horaire de plus de 20 heures/semaine.

La philosophie d’Andrès Dominguez, Directeur général.

Il suffit de jaser quelques minutes avec M. Dominguez pour constater son côté philanthrope. D’ailleurs, il a consacré plus de 10 ans à des causes humanitaires.

En se promenant avec lui quelques minutes pour ce publireportage, il a salué tous les résidents et employés qu’il a croisé sur sa route, et, ce par leur prénom. « C’est important pour moi de les connaître, a dit de manière chaleureuse celui qui a étudié en gérontologie. Plus on les connaît et plus on sera en mesure de répondre à leurs besoins.»

Il est possible d’envoyer son curriculum vitae à llalancette@cogir.net