Beauceville soulignera la semaine de prévention des incendies

Les services de Sécurité incendie et de la Vie communautaire de Beauceville offriront plusieurs activités à la caserne d’incendie de la Ville lors du samedi 14 octobre prochain, de 12 h 30 à 15 h 30. Celles-ci seront offertes dans le cadre de la semaine de prévention des incendies.



C’est sous la thématique « Pensons sécurité » que les organisateurs attendront petits et grands lors de cette journée bien remplie.

Il y aura entre autres au programme une visite de la caserne, des camions et des équipements, le BBQ du directeur général, la démonstration d’un feu de cuisson et la manipulation d’un extincteur, ainsi que la démonstration de l’habillage rapide d’un pompier.

« La prévention en matière de sécurité incendie, c’est essentiel pour sauver des vies et des biens. La journée que nous organisons apporte un angle différent et divertissant pour sensibiliser davantage notre population », a expliqué le technicien en prévention incendie et membre du comité organisateur de l'événement, Émile Paris.