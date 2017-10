Le CBA octroie des bourses pour attirer plus d'étudiants en région

Neuf étudiants de l'extérieur ayant choisi le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) de Saint-Georges comme lieu d'études se mériteront un total de 42 000 $ en bourses, montant qu'ils se partageront sur la durée de leurs études collégiales. Il s'agit des neuf premiers lauréats des bourses de mobilité interrégonale du CBA.

L’argent provient d’un projet-pilote mis en place par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour attirer plus d’étudiants vers les cégeps en région.

Chaque lauréat touchera une bourse d'entrée de 3 000 $ s’il complète avec succès sa première année au Cégep Beauce-Appalaches. Des bourses de persévérance de 1 000 $ par année s’ajouteront par la suite, pour un total de 4 000 $ pour un programme préuniversitaire et de 5 000 $ pour un programme technique.

Parmi les neuf récipiendaires, six choisi des programmes techniques. Quatre d’entre eux, soit Jérémie Demers (Neuville), Louis-Philippe Marcoux (Québec), Louis-Félix St-Hilaire (Ancienne-Lorette) et Louis-Charles Tellier (Mansfield) étudient en génie civil. Raphaël Fortin, de l’Ancienne-Lorette, a opté pour le génie industriel alors que Catherine Lacroix, de Lac-Mégantic, s’est dirigée vers la gestion des communications graphiques. Les trois autres boursières, soit Laurie Duguay, Camille Marcotte-Leblanc et Frédérike Labrecque, proviennent de Québec et sont inscrites en Création et médias.



Précisons que six des récipiendaires des bourses allient études et sport, puisqu’ils évoluent au sein des équipes de football et de volleyball féminin des Condors.

Conditions d'admissibilité aux bourses

Pour être admissibles à l’obtention d’une bourse, les étudiants de l’extérieur doivent choisir un programme parmi une liste prédéterminée, plus ou moins longue selon leur région d’origine.



Les étudiants provenant des grandes régions de Québec, de Montréal, de l'Outaouais et du Centre-du-Québec peuvent s’inscrire en Arts visuels, Création et médias, Génie civil, Génie industriel, Éducation à l’enfance, Gestion des communications graphiques ainsi qu’au double-DEC en Sciences de la nature et Arts visuels.



Précisons que les étudiants d’une région n’ont pas droit à la bourse interrégionale si le programme qui les intéresse est déjà offert à leur cégep local.

Les étudiants de l’extérieur de la région qui s’inscriront au Cégep Beauce-Appalaches en vue de l’automne 2018 seront à nouveau admissibles aux bourses interrégionales. La bourse d’entrée demeurera à 3 000 $ pour ceux qui éliront domicile aux résidences du Cégep, et elle sera de 1 500 $ pour ceux résideront ailleurs.



es bourses annuelles de persévérance offertes pour les années subséquentes seront quant à elles augmentées à 1 500 $. Un étudiant pourra donc toucher jusqu’à 5 000 $ pour un programme préuniversitaire ou jusqu'à 6 000 $ pour un programme technique sur l’ensemble de son parcours collégial.

Rappelons que ce projet-pilote gouvernemental d’une durée de 5 ans a été mis en place en août 2016. Les 19 cégeps bénéficiaires au Québec reçoivent un montant total d’un million et demi de dollars par année.