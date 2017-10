Plus de 200 coureurs participent au Défi Santé Vision Beauce

Voir la galerie de photos

Petits et grands ont participé à la 5e édition du Défi Santé de l'école Vision Beauce de Sainte-Marie vendredi le 6 octobre dernier, qui s'est déroulé entre 9 h 15 et 11 h 15. Pour l'occasion, plus de 200 coureurs étaient réunis sur les lignes de départ des différents parcours.

À lire également : Vision Beauce amasse 3 811 $ lors de son Défi Santé en vue de l’achat d’un terrain de soccer (2016)

Le but premier de cette course étant de promouvoir la santé et les bonnes habitudes de vie chez les élèves, tout en visant l'adoption d'un mode de vie sain et actif, la participation de tous a permis d'amasser un montant total de 2723 $, qui servira à acheter du matériel sportif pour l'école.

Quand nous avons demandé à trois élèves de 6e année ce que ce Défi Santé représentait pour eux, voici ce qu'ils nous ont répondu : « C'est un peu comme une tradition ». « C'est notre dernière chance de montrer qu'on est capables de courir 2 kilomètres. On va tout donner pour terminer l'année. »

EnBeauce.com s'est aussi entretenu, vendredi dernier, avec celui qui est en charge de la préparation des enfants à ce défi, afin d'en apprendre davantage sur les semaines qui précèdent cet événement.

« Chaque classe a trois heures d'éducation physique par semaine », a expliqué l'enseignant d'éducation physique pour les élèves de la maternelle à la 6e année à l'école Vision Beauce, Mikel Bégin. « Un cours par semaine est alloué à la préparation physique des élèves à ce défi », a-t-il renchéri.

L'enseignant d'éducation physique s'assure également que le processus soit des plus ludiques pour ses élèves. « On fait des courses de longues distances en classe, mais on fait aussi des jeux de courses. On s'amuse beaucoup à travers tout ça dans le but de se préparer en vue de cet événement », a-t-il ajouté.

« Aujourd'hui, je voyais les élèves qui avaient hâte et je voyais des gros sourires partout. C'est un bel événement qui est rassembleur pour notre école », a conclu celui qui est connu sous le nom de Mr Mikel par les élèves de cette école.

La directrice générale de l'école Vision Beauce, Mélanie Boissonneault, s'est montrée fière de pouvoir offrir cette activité aux élèves pour une cinquième année. « On est très fiers de pouvoir conduire à nouveau cette belle édition, qui vise l'encouragement des saines habitudes de vie pour nos élèves, nos membres de l'équipe-école, ainsi que nos familles », a-t-elle mentionné à EnBeauce.com le vendredi 6 octobre.

Précisons que les distances offertes pour ce défi étaient de 1 km, 2 km, 5 km et 10 km. L'événement a débuté à 9 h 15, et s'est terminé aux alentours de 11 h 15. Le départ du 10 km a été effectué à 9 h 30, celui du 5 km à 9 h 40, celui du 2 km à 10 h 30 et celui du 1 km à 10 h 45.

Pour obtenir plus d'informations sur ce défi, il est possible de visiter la page Facebook de l'événement.

Journée portes ouvertes

L'école Vision Beauce, située au 566, boulevard Lamontagne, à Sainte-Marie, ouvrira ses portes à la population lors du vendredi 13 octobre prochain, de 9 h à 15 h.

« Tout le monde est invité à venir voir ce qui anime l'école Vision Beauce vendredi prochain. Nous sommes des gens passionnés et nos élèves le sont tout autant », de conclure Mélanie Boissonneault.

Rappelons que l'école Vision Beauce, qui existe depuis 2010, est une école privée d'immersion linguistique offrant des services de niveaux préscolaires (3-4 ans), maternelle et primaire.

Pour en connaître davantage sur l’école primaire Vision Beauce, il est possible ce visiter le site Internet de l’école ou d'adhérer à la page Facebook de l’établissement scolaire.