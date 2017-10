L'école le Tremplin de Saint-Victor fête ses 50 ans

L'école le Tremplin de Saint-Victor a célébré, lors du vendredi 6 octobre dernier, le 50e anniversaire de son établissement, en plus de faire état de nouvelles méthodes pédagogiques qui y sont pratiquées, telles que le co-enseignement pour les élèves de 3e cycle. Pour l'occasion, l'école primaire a également dévoilé son tout nouveau logo, créé afin de souligner ses 50 années d'existence.



Afin de souligner le 50e anniversaire de l’inauguration de l’école le Tremplin, Catherine Rodrigue, infographiste et maman de l’école, a créé un nouveau logo pour celle-ci.



Sur ce nouveau logo se retrouvent l’école et les élèves, ainsi que des icônes représentant une note de musique, un ballon, des ciseaux, un livre et un crayon, qui symbolisent les différents aspects de la vie scolaire des élèves. Quant à la courbure de l’image, elle évoque celle d’un tremplin en action.



Nouvelles méthodes pédagogiques développées au fil du temps



En août 2016, Catherine Jacques et Johanna Cliche présentaient à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) le projet d’une grande classe de 5e et de 6e années, où elles entendaient faire du co-enseignement. Elles souhaitaient unir leurs forces afin d'offrir un environnement stimulant à leurs élèves.



Les deux enseignantes ont alors sollicité les entreprises de la municipalité de Saint-Victor afin d’amasser les fonds nécessaires à l’aménagement de cette classe, où les élèves peuvent choisir la position dans laquelle ils travaillent. Il leur est même possible de travailler debout s’ils sont plus à l’aise ainsi. Les enseignantes ont réussi à amasser 13 600 $ auprès des différentes entreprises avec qui elles étaient en contact à ce moment-là.



La CSBE, de son côté, a vu aux travaux de construction pour fusionner deux classes en un seul grand local, incluant le revêtement de plancher, l’accès au local informatique et l’installation des panneaux amovibles. Le tout a nécessité des investissements d'un peu plus de 22 400 $.

Retrouvailles des anciens



La population beauceronne sera invitée, lors du samedi 21 octobre prochain, à célébrer le 50e anniversaire de l’école dans le cadre d'un 5 à 7 en formule cocktail dinatoire. Les élèves et les membres du personnel qui sont passés par cette école seront les bienvenus.



À leur arrivée, les gens se verront remettre un vin d’honneur et ils seront par la suite invités à circuler dans l’école pour visiter différentes expositions, ainsi que pour prendre une bouchée.



Précisons qu'il est important de s’inscrire pour cette activité en contactant le secrétariat de l’école d'ici le mardi 10 octobre prochain.



Évolution de l'établissement au fil des années

L'école le Tremplin existe depuis 1967. Une première partie a d'abord été construite en 1964, puis en août 1965. La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a ensuite présenté une demande d’agrandissement pour pouvoir accueillir les élèves qui étudiaient au couvent de la municipalité.



En décembre 1965, le ministère a autorisé les travaux d’agrandissement de l’école. Il y avait à l'époque cinq locaux réguliers, deux de maternelle, une salle polyvalente, ainsi que des locaux administratifs et de services régionaux.



En janvier 1966, la CSBE a retenu les services de l’architecte Paul-André Caouette de Thetford Mines. En septembre 1966, la Commission scolaire a signé le contrat avec l’entrepreneur Arthur Lefebvre de Black Lake. Les travaux d’agrandissement se sont enfin terminés lors du 30 juillet 1967.



C’est donc à la rentrée de 1967 que tous les élèves du village ont commencé à étudier à la même école.