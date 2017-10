Course contre le cancer à Ste-Marie : les fonds remis à Téa Borden et sa famille

Les Marcheurs et coureurs du Québec (MCQ) lancent cette année une deuxième édition de leur course contre le cancer. Celle-ci aura lieu lors du dimanche 15 octobre prochain, dès 8 h, dans le stationnement du BMR Unicoop de Sainte-Marie. L’activité de course et de marche permettra d’amasser des fonds pour Téa Borden et sa famille.



À lire également : Le jeune Raphaël Plante reçoit 7 356$ pour l’aider dans sa lutte contre le cancer (2016)



C'est suite au succès de l’événement de l’an dernier, qui avait permis de remettre 7 556 $ à Raphaël Plante et sa famille, que les MCQ ont décidé de lancer une deuxième édition de leur course contre le cancer.

L’ADN de l’événement demeure le même pour cette seconde édition, c'est-à-dire une activité familiale sous le thème du plaisir pour inciter les gens à faire du sport tout en s’impliquant dans une bonne cause. Le principal changement vient du fait que la course sera maintenant chronométrée et que des médailles seront dorénavant remises aux participants.

« C’est une demande qu’on a reçu de différents membres du groupe qui voulaient vivre l’expérience d’une vraie course », soutient la fondatrice de Marcheurs et coureurs du Québec, Linda Duval.

En plus de l’activité de marche et de course prévue le 15 octobre, des fonds provenant de la vente de la collection de vêtements de MCQ seront aussi remis à Téa Borden et sa famille. Plus de 1 500 $ ont été recueillis de cette façon jusqu'à maintenant.



Un autre événement a également été organisé en parallèle à cette course contre le cancer, qui a pris la forme d’une course à relais avec des cartes à jouer. « Chaque participant était invité à inscrire ses coordonnées sur une carte d’un des six paquets en circulation et de faire son bout de trajet avant de remettre le paquet au suivant. Les coureurs étaient aussi invités à faire des dons en ligne », a mentionné Madame Duval. Cette activité a permis d’amasser 1200 $ supplémentaires pour la cause.

Téa Borden



Téa Borden, âgée de 9 ans, vit dans la région de Châteauguay dans une famille reconstituée avec six autres enfants. Les médecins ont découvert, du jour au lendemain, qu’elle avait un ostéocercome dans une jambe. Elle a donc dû subir des traitements de chimiothérapie et plusieurs opérations, avant que les médecins doivent lui retirer le fémur et le genou et lui mettre une prothèse.



« Après la remise à la famille de Raphaël Plante lors de la première édition de l'événement, on s’est donné deux semaines de congé avant de lancer un appel à tous à la grandeur du Québec pour trouver une nouvelle famille à aider », a expliqué la fondatrice des MCQ. « On a eu beaucoup de noms. On a pris le temps de parler avec chacune des familles. Au final, on a regardé nos critères de sélection pour faire le choix. Et, surtout, on voulait être certains que l’argent servirait à la famille et qu’elle en aurait vraiment besoin », a-t-elle renchéri.

Inscriptions et trajets disponibles



Le trajet sera différent de celui de l’an dernier. Le départ se fera toujours à la hauteur de la route Cameron, à Sainte-Marie, mais les coureurs prendront la direction de Vallée-Jonction plutôt que celle de Scott.



Il y aura trois distances disponibles pour les participants, soit 2 km, 5 km ou encore 10 km. Il sera également possible de s’inscrire sur place, ou encore de participer à la course de façon virtuelle. Pour s'inscrire à cet événement, il suffit de cliquer ici.



Précisons que les Marcheurs et coureurs du Québec est un groupe qui a vu le jour lors du 21 juin 2015. Sa fondatrice, Linda Duval, est militante dans la lutte contre le cancer depuis plusieurs années et elle cherchait une nouvelle façon de s’impliquer. Elle a donc eu l’idée d’amasser des fonds pour aider, chaque année, un enfant malade et sa famille.