Attention au monoxyde de carbone

Avec l’automne qui montre ses belles couleurs, l’appel de la nature - principalement de la chasse et du chalet - se fait sentir. La Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches tient à rappeler certaines mesures à prendre pour éviter l’intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans les chalets, les camps de chasse, les tentes ou les roulottes.

· Ayez un avertisseur de CO à pile et vérifiez son fonctionnement. Emportez avec vous des piles de rechange.

· N’utilisez jamais d’appareils à combustion tels que les génératrices, appareils de cuisson conçus pour l’extérieur ou de chauffage d’appoint pour le camping à l’intérieur ou dans tout autre endroit clos. Faites fonctionner vos génératrices à l’extérieur le plus loin possible des portes et fenêtres.

· Respectez les règles d’utilisation, d’entretien et de sécurité des appareils à combustible.

· Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les entrées d’air, même en hiver.

· Faites ramoner la cheminée régulièrement. Il est également important de faire une inspection visuelle de la cheminée et de s'assurer que rien ne l'obstrue avant chaque utilisation.