Journée importante pour la Résidence L’Oiseau Bleu

Plus tôt dans la journée, la Résidence L’Oiseau Bleu a tenu sa journée de recrutement. Une journée importante pour la résidence de personnes âgées.

Celui qui agit comme directeur général depuis quelque temps, Andrès Dominguez, a fait savoir que plusieurs postes étaient à combler et qu’il y avait un nouveau vent de fraîcheur, qui planait depuis quelque temps dans les couloirs de la résidence.

Les postes de serveurs, plongeurs, cuisiniers, aides-cuisiniers, infirmières auxiliaires ainsi que préposés aux résidents, à la maintenance et à l’entretien ménager figuraient parmi les postes à combler. Pendant la journée, les emplois de serveurs, de plongeurs et à l’entretien ont été les plus populaires.

« On est très satisfait de la journée et on a reçu de belles candidatures », a indiqué la coordonnatrice administrative et recruteuse chez Cogir Immobilier pour la région de Québec, Lucie Lalancette.

Avant d’être embauchées, elles doivent tout de même rencontrer leur superviseur.

« Dans l’ensemble, on va avoir comblé la plupart de nos besoins », a conclu Mme Lalancette.