Nomination du Pavillon du coeur de St-Georges pour le Fonds communautaire Aviva

Le Pavillon du coeur Beauce-Etchemin a annoncé ce mardi sa nomination pour la compétition du Fonds communautaire Aviva dans la catégorie « santé communautaire ». L'organisation de Saint-Georges y est en lice pour son programme de prévention destiné à promouvoir les saines habitudes de vie. Toute la population peut voter pour ce projet jusqu'au 19 octobre prochain.

Ayant pour mission d'offrir des programmes, des services et des activités de réadaptation et de maintien, ce nouveau programme de prévention offert par le Pavillon s'adresse à des personnes présentant des facteurs de risque de développer une maladie chronique et qui nécessitent un accompagnement dans la prise en charge de leur santé. Selon le Pavillon du coeur, il comprend l'accompagnement continu d'un kinésiologue, une séance hebdomadaire d'activité physique, un enseignement hebdomadaire sur les saines habitudes de vie, des défis à atteindre et un accès à plusieurs centres d'entraînement privés et publics sur notre territoire.

Le Pavillon du coeur de Saint-Georges a ainsi effectué un appel à la population pour aller voter pour son projet en se rendant sur le lien suivant. La période de vote se déroule du 10 au 19 octobre 2017. Chaque personne a droit à 18 votes.