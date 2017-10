Notre-Dame-des-Pins reboise son centre communautaire

Des dizaines de citoyens de Notre-Dame-des-Pins se sont réunis lors du samedi 7 octobre dernier, afin de reboiser le centre communautaire de leur municipalité. Pour l'occasion, l'entreprise Bois Hamel de Saint-Éphrem et son propriétaire Nicolas Hamel ont prêté main forte à ceux-ci, en plus de financer près de 500 végétaux dans le cadre de leur partenariat avec Arbre-Évolution, Coop de solidarité.

En plus de ceux qui ont été financés par l'entreprise éphremoise, c’est un total de 1 200 végétaux incluant plantes et arbustes qui ont été mis en terre dans trois parcelles distinctes de la municipalité, près du pont couvert.



C'est ainsi le bassin de rétention de la 2e Avenue, le parc public de la 36e Rue et les berges de la rivière Gilbert qui ont été reboisés.



Reboisement social



L'entreprise Bois Hamel en est à sa troisième année avec le Programme de reboisement social d’Arbre-Évolution, qui lui propose, à chaque année, des projets participatifs de plantation d’arbres.

« L’an dernier, c’était 500 arbres au Domaine Taschereau à Sainte-Marie », explique Nicolas Hamel. « Cette année, nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau contribuer dans un projet de la région », ajoute-t-il.

Arbre-Évolution, Coop de solidarité, est active partout au Québec pour réaliser plusieurs dizaines de plantations par année. « Les entreprises viennent à nous, car elles réalisent qu’elles peuvent faire un geste concret pour l’environnement tous en créant des retombées positives pour des communautés, et ce, près de leur siège social », mentionne le coordonnateur d’Arbre-Évolution, Coop de solidarité, Simon Côté.



Un projet participatif



La Coopérative parle de l’arbre à visage humain comme manière d’exprimer le volet social des activités de reboisement qu’elle organise. « En plus de donner une occasion de verdir plusieurs espaces publics, des projets comme celui-là permettent à tout le monde de se réunir », précise la directrice générale de Notre-Dame-des-Pins, Dominique Lamarre.



Précisons que plus d’une quinzaine de personnes ainsi que des élèves de l’école l’Éco-Pins ont épaulé les socio-arboriculteurs d’Arbre-Évolution présents pour coordonner la mise en terre samedi dernier.