Une 3e édition de la Fête des Anges pleine d'émotion sur l'île Pozer, à St-Georges

Le samedi 14 octobre, l'organisme Parents d'Anges Beauce-Etchemins, impliqué dans l'apaisement de la souffrance liée au deuil périnatal, a organisé la 3e édition de la Fête des Anges sur l'île Pozer, à Saint-Georges, où les participants ont eu l'occasion de planter des bulbes de tulipes en mémoire de leurs enfants disparus.

Près de 80 personnes s'étaient réunies sur l'île Pozer pour participer à la plantation de bulbes à tulipes pour lesquels une toute nouvelle rocaille, baptisée « le Jardin des Anges », a été mise à disposition des parents pour pouvoir se recueillir. Les participants ont ensuite pris part à une marche suivie d'un envol de ballons rempli d'émotion, un geste symbolique leur permettant de franchir une nouvelle étape dans leur processus de deuil.

À noter que le 15 octobre se tient la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, lié à la perte d'un enfant en cours de grossesse, à la naissance et durant les premiers moments de vie. Selon l'organisme, il toucherait près d'une grossesse sur cinq mais reste peu connu, les parents endeuillés se trouvant souvent isolés ou incompris suite à la perte de leur enfant. L'activité d'aujourd'hui avait pour but de venir briser cet isolement en rendant hommage aux jeunes disparus.

Les activités à venir dans les prochaines semaines

Ayant pour mission d'offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches, Parents d'Anges Beauce-Etchemins cherche aussi à sensibiliser la population à cette dure réalité à travers différentes activités bénévoles permettant aux parents de venir échanger entre eux. C'est ainsi que les 24 octobre et 5 décembre prochains, la chapelle du centre culturel Marie-Fitzbach, à Saint-Georges accueillera un café-causerie à 18h30. L'organisme sera aussi présent les 4 et 5 novembre prochains au colloque sur la famille qui se tiendra au Georgesville dans le cadre du salon « Maternité et Famille ».

Par ailleurs, l'organisme cherche à développer une bibliothèque de ressources sur le deuil périnatal et invite les personnes qui le souhaitent à venir faire don de leurs ouvrages sur le sujet à Parents d'Anges. À noter qu'un don via le site internet de l'organisme ou lors de la participation aux activités reste aussi possible. Les dons, les commandites et les contributions des membres sont les seuls revenus de l'organisme. Plus de détails en appelant au 418-957-2060, sur le site internet de l'organisme ou sur leur page Facebook.