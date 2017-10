Un pompier de la région Chaudière-Appalaches reçoit la Citation d'honneur

Le vendredi 13 octobre, un pompier de la région Chaudière-Appalaches a reçu la Citation d'honneur au cours d'une remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie à laquelle a pris part le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux. Il lui a décerné cette distinction lors de la première édition de cette cérémonie organisée dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers.

Il s'agit du directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, Raynald Labrie, récompensé pour avoir « contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie tout au long de sa carrière ». Seules trois Citations d'honneur ont été décernées ce vendredi, ainsi que 47 Croix de courage, 7 Médailles pour acte méritoire et 5 Citations de reconnaissance.

« Je tiens à saluer et à remercier le directeur Raynald Labrie pour avoir contribué au développement et à la promotion de la sécurité incendie depuis 42 ans. Son leadership et son dévouement à servir sa communauté ont inspiré chacun des membres de son équipe. Au nom du gouvernement du Québec et de la population, je désire lui rendre hommage pour sa contribution exceptionnelle », a déclaré le ministre Martin Coiteux.

Quant à la ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, députée de Bellechasse, elle a montré sa fierté de voir un pompier de sa région honoré ce vendredi. « Son dévouement remarquable et ses actions visant à améliorer la sécurité publique sont une source d'inspiration pour toute la population de la région », a-t-elle déclaré en rendant hommage au « temps et à l'énergie consacrés pendant plus de quatre décennies à la protection des citoyens ».