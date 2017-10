Un espace cocktail privé avec mixologue pour le Salon des vins

Pour sa neuvième édition, qui se tiendra le 19 novembre au Georgesville de 12 h à 17 h, le Salon des vins de Saint-Georges a décidé d’offrir une nouveauté, c’est-à-dire un espace cocktail privé avec mixologue sur place.

Tendance très à la mode depuis un certain temps, cet espace permettra d’attirer une clientèle encore plus variée lors de la journée.

Cette année, le porte-parole est Charles-Henri de Coussergues, PDG du Vignole de l’Orpailleur dans la vallée de Dunham dans les Cantons-de-l’Est. Il fut président de l’Association de Vignerons du Québec pendant sept ans, membre fondateur et Grand Maître de la noble Confrérie des Vignerons du Québec et depuis 2002, il est aussi membre du Collège des ambassadeurs du vin au Québec.

Lors de la conférence de presse dévoilant l’horaire de la journée, le président du salon, Philippe Vinot, a fait savoir que c’était la première fois que M. Coussergues recevait un tel honneur, celui d’être porte-parole. « Il en est extrêmement fier », a dit, avec un large sourire, M. Vinot.

La conférence de M. Coussergues s’intitulera « La viticulture au Québec ». Trois autres conférenciers seront au menu de la journée du 19 novembre. Jean-Richard Laurence, propriétaire de la Cuvée des 2 ponts en Pays d’Oc présentera « Viticulture en France et distributeur au Québec. Caroline Leblanc, ambassadrice pour la maison Torres, animera « La famille Torres et ses Vignoles d’Espagne & du Chili » tandis que Sara McCarrick, ambassadrice pour Jameson, présentera la conférence « La fabrication du whisky chez Jameson (Irlande) ».

La démonstration culinaire et dégustation par le chef Bruno Hippeau de l’école professionnelle de cuisine du CSBE – via son DEP en cuisine en collaboration avec IGA Rodrigue & filles et IGA familles Rodrigue & Groleau – sera de retour.

L’organisation a fait savoir qu’elle souhaite ramasser 25 000 $ pour cette neuvième édition dont tous les profits seront remis entièrement à plusieurs organismes de la région en collaboration avec le Club Rotary de Saint-Georges (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Chaudière-Appalaches, Maison des jeunes Beauce-Sartigan, Club de natation régional de Beauce, Parrainage jeunesse et la Cabane à swing).

Jusqu’ici, le salon a redonné un peu plus de 157 000 $.

Les billets – donnant cinq coupons de dégustation et un verre dégustation INAO – sont à 20 $ en prévente et 25 $ à la porte.