Une nouvelle cour pour l'école Sainte-Martine à Courcelles

L’école Sainte-Martine, située à Courcelles, dispose maintenant d’une cour rénovée avec de nouveaux jeux. Ce sont 65 élèves qui pourront profiter de ces nouvelles installations dès aujourd'hui.

En plus d’avoir amélioré le terrain, une nouvelle balançoire, une nouvelle bascule et un jeu avec un pneu suspendu y ont été installés. Au total, il s’agit d’un projet de l’ordre de 27 500 $.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a contribué pour 10 226 $, alors que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin y a investi 5 500 $.



Pour ce projet, l’école a aussi reçu un appui du milieu, avec un montant de 2 500 $ de la part de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et une somme de 2 500 $ de la part de la municipalité, en plus de dons en temps et en services dont la valeur est estimée entre 6 000 $ et 8 000 $.



Le président de la CSBE, Charles-Henri Lecours, rappelle l’importance de maintenir des écoles dans les plus petites localités.

« Non seulement nous voulons maintenir ces écoles, mais nous voulons aussi qu’elles dispensent le même enseignement de qualité que les plus grandes et qu’elles disposent d’équipements de qualité. Je vois qu’ici, à Courcelles, les élèves ont tout ce qu’il faut pour assurer leur bon développement ».

L’école Sainte-Martine fait partie de l’école institutionnelle de la Haute-Beauce, dont la directrice est Manon Dulac. Celle-ci tient pour sa part à remercier toutes les personnes et les organismes qui ont fait leur part pour la réalisation de ce projet. « Nous avons entre autres eu un bel appui du milieu avec la contribution de la caisse et celle de la municipalité, qui nous a soutenus de toutes les façons possibles », dit-elle.

Le directeur général adjoint de la CSBE, Fabien Giguère, note enfin que la commission scolaire ne ménage pas ses efforts pour assurer un milieu de vie sain et sécuritaire à ses élèves. « Ce projet en est un autre exemple », affirme-t-il.