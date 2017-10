Nouveau programme de Techniques de comptabilité et gestion bilingue au Cégep Beauce-Appalaches

À l’automne 2018, le Cégep Beauce-Appalaches offrira un programme de Techniques de comptabilité et de gestion cheminement bilingue à son Centre de Sainte-Marie.

Développé en partenariat avec le Champlain Regional College, campus St-Lawrence de Québec, la moitié des cours de comptabilité et de gestion sera donné en anglais par des enseignants de St-Lawrence et l’autre moitié en français par des enseignants du Cégep Beauce-Appalaches. Offert en alternance travail-études (ATE), le programme sera assorti de deux stages pratiques, dont un en fin de diplôme, dans des entreprises ou l’utilisation de la langue anglaise est requise. Les cours de formation générale seront donnés en français.

« Nous avions pris des engagements envers la communauté des affaires lors du lancement de la campagne en octobre 2016. Celui de développer un programme de Comptabilité et de gestion, cheminement bilingue arrivait en tête de lice. Notre nouveau programme permettra de former la relève bilingue tant recherchée par nos entreprises à l’ère de la mondialisation et du commerce numérique », a fait savoir le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, Mario Landry.

Le cégep souhaite recruter une vingtaine d’étudiants, qui seront soumis à un test d’évaluation de leur niveau d’anglais. Si nécessaire, ils pourront se soumettre à une mise à niveau au campus St-Lawrence avant d’amorcer leurs cours.