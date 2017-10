Sylvain Boudreau s’amène à Saint-Georges pour une conférence

Pour la première Conférence de prestige de l’année du Cégep Beauce-Appalaches, ce sera le communicateur et motivateur Sylvain Boudreau qui sera au rendez-vous le 30 octobre à 20 h à la Salle Alphonse-Desjardins.

« Chacun d’entre nous doit apprendre à développer son Moi Inc., a fait part celui qui présentera sa conférence intitulée Moi Inc. Nous sommes tous propriétaires d’une belle entreprise dans laquelle nous devons investir afin de lui donner de la valeur. Nous devons réaliser que nous sommes responsables de nos choix, de nos carrières et de notre bonheur. Chacun possède en lui une valeur intrinsèque qui ne demande qu’à se manifester et chacun est responsable de ses propres réussites. »

Avec un contenu qui change à chacun des spectacles, la conférence Moi Inc. roule sa bosse depuis 2001.