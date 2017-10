RAPPEL | Retour de la Nuit des sans-abri pour une 9e édition à St-Georges

C’est sous le thème « On a tous un rôle à jouer, lequel » qu’aura lieu l’événement « La Nuit des sans-abri » à Saint-Georges ce soir, le vendredi 20 octobre. L'activité de sensibilisation débutera dès 18 h dans le stationnement de Place Centre-Ville.

Depuis 1989, chaque automne des centaines de personnes prennent le temps de passer une nuit dans la rue, en solidarité envers les itinérants, qui sont confrontés quotidiennement à des conditions de vie difficiles et souvent intenables.

Que l’on parle de toxicomanie, d’alcoolisme, d’instabilité psychologique, de la hausse du coût de la vie, du nombre d’emplois insécures, de séparation amoureuse, de pauvreté extrême, de stress, de deuils, d’itinérance, de détresse etc, ce sont tous des éléments qui sont à risque d’augmenter la vulnérabilité, personne n’est à l’abri. Et si pour cette fois, notre rôle était de débuter une démarche d’ouverture, d’information, de soutien envers les différences.

Au Bercail est fier de participer pour une neuvième année consécutive à La Nuit des sans-abri. Bien qu’il s’agisse d’une goutte d’eau dans l’océan des actions à la sensibilisation face à l’itinérance et à la pauvreté, cette soirée, axée sur un accueil chaleureux et inconditionnel n’en demeure pas moins symbolique et significative à la prise de conscience collective d’une réalité dramatique.

Nous qui comblons nos besoins essentiels dans le confort et l’intimité de notre foyer, soyons conscients des personnes qui nous entourent. Ne fermons pas les yeux sur les individus qui vivent dans notre communauté, qui sont souvent mis à l’écart ou isolés. Ces personnes en situation de rupture sociale demeurent nos concitoyens. Parce que nous croyons à une cohabitation harmonieuse, nous sollicitons votre présence à tous, jeunes et moins jeunes. Tout au long de la soirée, l’équipe d’intervenants du Bercail et des bénévoles offriront du bouillon et du café afin de vous tenir au chaud devant le brasero, symbole de la Nuit des sans-abri.