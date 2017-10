Découvrez les gagnants de la 4e édition du Bal masqué de la CDCBE

Le jeudi 19 octobre dernier s'est déroulée la 4e édition de la soirée bal masqué « Démasquez le communautaire », à laquelle 130 personnes étaient présentes pour une activité de réseautage destinée à faire connaître les différents projets communautaires développés en lien avec la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE)., dont la mission est de promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et économique de son milieu.

Ayant débuté avec une activité de réseautage entre les organismes présents et les acteurs socio-économiques de la région, l'évènement s'est poursuivi par un hommage auprès d'une quarantaine de bénévoles rendu par Paul Busque, député de Beauce-Sud. Pour finir, quatre prix de reconnaissance ont été remis à trois organismes de la région ainsi qu'à deux entreprises pour leur contribution au développement communautaire.

« Cette soirée est très appréciée des membres, des partenaires et des entreprises »

Rappelons que la mission de la CDCBE est de promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et économique de son milieu. Selon Sarah Rodrigue, sa directrice générale, « cette soirée est très appréciée des membres, des partenaires et des entreprises. C'est un évènement qui offre un temps d'arrêt pour échanger, mettre en lumière le travail réalisé sur le terrain et mettre de l'avant les personnes exceptionnelles qui font une énorme différence dans la communauté de Beauce-Etchemins ».

Les gagnants de la soirée :