La Ressourcerie Beauce-Sartigan prend part à la Semaine québécoise de réduction des déchets

La 17e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), ayant pour thématique « Consommer autrement », aura lieu du 21 au 29 octobre prochains.



Cette thématique combine les principes zéro déchet, économie collaborative et consommation responsable, tout en encourageant la prolongation de la durée de vie des objets et leur partage. Le défi qui est lancé aux citoyens cette année est de se départir de façon responsable d’un objet par jour.



La Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches, Écolivres et Terra Terre Solutions écologiques lancent, pour l'occasion, le site Web www.recuperedon.ca. Il s’agit d’une carte interactive qui localise les entreprises d’économie sociale qui donnent une deuxième vie aux objets.

« Nous invitons la population à visiter ces entreprises pour y remettre des objets qu’ils veulent se départir mais également de consommer autrement en y faisant l’acquisition de biens récupérés. Les gens seront surpris de voir les économies que nous pouvons y faire. De plus, nous encourageons des entreprises qui proposent des alternatives de consommation éthiques, locales et écologiques, en plus de générer d’importantes retombées sociales dans leur communauté », de préciser la directrice générale de la TRÉSCA, Céline Bernier.

La participation d'une entreprise de la Beauce



La Ressourcerie Beauce-Sartigan, située à La Guadeloupe, participe au projet et récupère des vêtements, des meubles, électroménagers, de la literie, des chaussures ainsi que des articles de décoration en bon état en leur redonnant une deuxième vie.