Une conférence sur la relation entre l'homme et l'oiseau à St-Georges

Une conférence intitulée « Au sommet de l’évolution : l’homme ou l’oiseau ? » sera présentée au deuxième étage du Mondo Resto-Bar à Saint-Georges lors du dimanche 12 novembre prochain, dès 13 h 30. Pour l'occasion, ce sera le conférencier Serge Beaudette qui présentera ses acquis aux participants.

La description de cette conférence se détaille comme suit : « Les oiseaux qui sont sur Terre depuis beaucoup plus longtemps que l'être humain ont commencé à se spécialiser plus de cent millions d’années avant celui-ci et ont mis au point une grande quantité d'inventions et d'adaptations qui les rendent aujourd'hui fascinants, merveilleux, voire mystérieux. L'homme n'a que trop souvent copié et imité ces inventions de la nature. Il y a là matière à s’interroger sur la pertinence de l’expression cervelle d'oiseau. »

Précisons que des prix de présence seront tirés au cours de la conférence, qui sera d'ailleurs gratuite pour les moins de 12 ans.

Profil du conférencier

Par le biais de cours, de conférences et d'animations multimédias agrémentées de centaines de ses photographies, le professionnel en ornithologie Serge Beaudette se consacre à temps plein à sensibiliser les gens à la nature, son respect et sa compréhension. Ses chroniques régulières à Radio-Canada, dans La Tribune de Sherbrooke et ses textes publiés dans plusieurs livres et revues sont autant de façons de remplir cette mission.



Par un regard sur la nature qui lui est propre, en l’observant, en l’étudiant ou la contemplant, il acquiert ses vastes connaissances qu'il partage ensuite lors de conférences, comme celle qui se déroulera à Saint-Georges le mois prochain.

Pédagogue et grand communicateur, il tâchera de livrer, de façon claire et vulgarisée, ses acquis et son message avec une touche d’humour ainsi que des réflexions philosophiques non moralisatrices lors de cette conférence.