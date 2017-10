Marthe Laverdière, invitée à une soirée-conférence d'horticulture à Beauceville

Connue pour sa bonhomie contagieuse et son humour, Marthe Laverdière, des Serres Li-Ma, dans la région de Bellechasse, sera présente à Beauceville le 14 novembre prochain pour une conférence sur le thème de l'horticulture organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville. La star du Web et des réseaux sociaux effectuera une conférence sur le thème « Virons pas fou ».

Elle a été invitée à prendre part à cette soirée dans le cadre du 40e anniversaire de la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville. Rappelons que ses capsules vidéo devenues virales l'ont propulsée parmi les vedettes du Web, grâce à YouTube et à la page Facebook des Serres Li-Ma.

La conférence se tiendra le 14 novembre prochain à 19h, à l'auditorium de la polyvalente Saint-François. Plus de détails au 418-774-6706.