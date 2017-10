122 personnes pour la neuvième édition de la Nuit des sans-abri

La neuvième édition de la Nuit des sans-abri a attiré 122 personnes, un record pour cet évènement, qui s’est déroulé vendredi (20 octobre) dans le stationnement de la Place Centre-Ville.

À lire également Nuit des sans-abri à St-Georges : « Ça fait 2 ans que je n'ai pas consommé »

« Nous sommes très heureux de constater que les gens sont de plus en plus sensibilisés à la cause », était-il écrit dans le communiqué de presse.

Sous le thème « On a tous un rôle à jouer, lequel ? » la soirée avait pour objectif de sensibiliser la population au phénomène de l’itinérance ainsi qu’à la pauvreté dans notre région.

Les personnes présentes provenaient de différents milieux et pendant quelques heures, elles ont partagé l’espace public pour la bonne cause.