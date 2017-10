Le Profil Motivaction remplit ses promesses à l’école des Deux-Rives

L’école des Deux-Rives de Saint-Georges a mis sur pied, l’an dernier, un nouveau programme nommé Profil Motivaction, dans le but de favoriser la motivation et la persévérance scolaire des élèves. La première année d’implantation de ce projet a suscité de nombreux commentaires positifs de la part des élèves et du personnel enseignant.

Ce profil vise notamment à susciter davantage la motivation scolaire chez les élèves, à soutenir leurs apprentissages et à développer le lien maître-élève. Par exemple, les enseignants doivent régulièrement faire des liens entre les apprentissages faits en classe et le marché du travail, afin de rendre les activités pédagogiques plus signifiantes pour les élèves.



Le programme a été développé dans l’optique de l’école orientante, qui favorise la connaissance de soi des élèves. La connaissance du monde scolaire et celle du marché du travail ont aussi été travaillées.

Mesures de soutien

Des mesures de soutien en français et en mathématique ont également été mises en place. Les 75 élèves inscrits au Profil Motivaction ont pu bénéficier de périodes de co-enseignement dans ces deux matières alors qu’un deuxième enseignant venait en classe en soutien aux élèves. Cette mesure eu des effets positifs sur leur réussite.

Enfin, l’horaire des élèves inclut neuf demi-journées d’activités (une fois par mois) animées par les enseignants ou autres membres du personnel de l’école. Ces activités peuvent être en lien avec une matière scolaire ou un intérêt personnel de l’enseignant. En plus d’êtres stimulantes pour les élèves et de leur ouvrir de nouveaux horizons, elles favorisent l’échange avec l’enseignant dans un autre contexte que la classe.

Activités diverses

Au cours de la première année du programme, en 2016-2017, une quarantaine d’activités sportives, culturelles, intellectuelles et autres ont été proposées aux élèves. Cela allait du théâtre au golf, en passant par la photo, le ping-pong, le design de mode, les jeux de société, etc.

La première année d’implantation, a suscité de nombreux commentaires positifs de la part des élèves et du personnel enseignant. Les participants ont beaucoup apprécié de pouvoir sortir du cadre habituel, de découvrir de nouvelles activités et de prendre connaissance les intérêts personnels des enseignants.

En 2017-2018, l’école des Deux-Rives poursuit la deuxième année du Profil Motivaction.