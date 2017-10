La mode à l'honneur lors de la soirée V-Stylé à Saint-Georges

La soirée V-Stylé, organisée par la Fondation Veilleux et Filles, s'est déroulée au Centre de congrès Le Georgesville lors du samedi 21 octobre dernier. Cette activité avait comme objectif d'amasser des fonds pour acheter une voiture adaptée à la famille de Katia Labranche, de Saint-Georges.

La Fondation Veilleux et Filles a su offrir aux gens de St-Georges une très belle soirée glamour. La créativité, l’audace et la brillance était à l’honneur. « Il était primordial pour nous de livrer une soirée impeccable où les gens, autant hommes que femmes, pourraient s’inspirer et ainsi oser des looks à leur image » dit la présidente de la Fondation Anne-Marie Veilleux.

Bien plus qu’une parade

En plus d’avoir mis en place un « fashion show », le comité organisateur formé de Maude Gilbert, Marie-Noel Routhier et Anne-Marie Veilleux, ont fait monter sur scène DWard, jeune hypnotiseur Beauceron. Ce nouvel aspect a donné une saveur différente à la soirée et en a fait éclater de rire plus d’un. De plus, la chanteuse Cassandra Dion était de retour sur scène encore cette année. Sa voix unique a su remplir le cœur d’émotion de tous les participants. Plus d’argent a aussi été amassé grâce à un encan où un abonnement au centre Hamann et une toile fait par l’artiste Estelle Rodrigue ont été aux enchères.

Beaucoup d’amour pour la petite Katou

C’est pour la famille de Katia Labranche que la Fondation Veilleux et Filles a organisé 3 activités bénéfices, dont un tournoi de base-ball, le Mega Yoga et le V-Stylé. Toujours dans le but d’amasser assez de fonds pour acheter une voiture adaptée, Anne-Marie mentionne qu’il est encore temps de faire un don et ce, en visitant son site web www.veilleuxetfille.com sous l’onglet de la Fondation. Elle tient également à remercier encore tous les participants et bénévoles en plus de souligner que les beaucerons ont beaucoup de cœur.