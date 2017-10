Le prochain Café historique traitera des incendies majeurs en Beauce

Le prochain Café historique de Saint-Georges, qui se déroulera lors du vendredi 3 novembre prochain, traitera des incendies majeurs qui sont survenus en Beauce, soit ceux qui ont touché de nombreux bâtiments, causant ainsi des dégâts importants et jetant à la rue de nombreuses familles, ou encore ceux incendies qui ont rasé d’importants édifices de la région.



Pour l'occasion, l’ancien directeur des incendies de Saint-Georges, Robert Poulin, retracera l’histoire de nombreux incendies survenus dans la métropole beauceronne, alors qu'Hélène Poulin fera connaître aux participants les circonstances du grave incendie survenu à Saint-Côme-Linière en 1926.



Louise Senécal, quant à elle, relatera enfin les circonstances des incendies majeurs qui ont frappé le village de Saint-Victor au cours des années.



Les gens qui assisteront à ce Café historique seront également en mesure de voir de nombreuses photos illustrant l’ampleur des dommages causés par ces incendies.



Précisons que cette activité se tiendra au quatrième étage du Centre culturel Marie-Fitzbach à compter de 9 h 30. L’admission y sera gratuite et les participants pourront déguster du café et des brioches sur place.