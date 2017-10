Le Développement économique Nouvelle-Beauce souligne l’importance du mentorat d’affaires

Lors de son déjeuner d’information de mardi (24 octobre), le Développement économique de Nouvelle-Beauce a tenu à souligner l’importance du mentorat d’affaires.

Propriétaire d’Alarme Zonetech, Nicolas Garon, a présenté son mentor, Gaétan Turcotte, propriétaire de Constructions Edguy.

« Les rencontres me permettent de voir, de saisir et de mieux comprendre ma réalité d’entrepreneur sous tous ses angles. Cette belle relation de confiance est pour moi une source de stimulation irremplaçable et cela me permet d’être plus confiant, plus efficace comme entrepreneur », a noté M. Garon, dont la compagnie offre des systèmes de surveillance par caméras et d’alarmes résidentiels et commerciaux.

Le Développement économique Nouvelle-Beauce a fait savoir que pour l’année 2017, le nombre de mentors s’élève à 14 et que plus d’une cinquantaine d’entrepreneurs se prévalent du service de mentorat d’affaires.