Un objectif de 40 000 $ pour l'édition 2017 de la Guignolée des Chevaliers de Colomb

L'édition 2017 de la Guignolée des Chevaliers de Colomb se déroulera du 26 octobre au 24 novembre prochains dans les commerces de Saint-Georges et du 6 au 26 novembre dans les résidences du territoire.

La présidente d'honneur de cette édition sera Anne-Marie Rodrigue des IGA Rodrigue et Filles et IGA familles Rodrigue et Groleau.

Tout l'argent amassé dans le cadre de cette guignolée sera remis sur les territoires de Saint-Georges et de Saint-Jean-de-la-Lande.

Les bénévoles qui souhaiteraient s'impliquer pour amasser des fonds doivent communiquer avec le Sir chevalier André Vaillancourt au 418-957-8794 ou encore avec la directrice de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Brigitte Bélanger, au 418-227-1757.

Rappelons que la Guignolée des Chevaliers de Colomb est une oeuvre humanitaire qui permet aux familles et aux personnes seules dans le besoin de recevoir les biens essentiels à leur subsistance durant toute l'année, par l'intermédiaire des deux Sociétés Saint-Vincent-de-Paul et d'un groupe de bénévoles du secteur Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges.

La Guignolée existe à Saint-Georges depuis 1980.

Plus de détails à venir.