Dévoilement des nouveaux véhicules de la Sûreté du Québec

À partir de cette semaine, la Sûreté du Québec a mis en circulation ses toutes nouvelles voitures de patrouille, qui remplaceront, dans les années à venir, la flotte automobile actuelle, renouvelée au bout d'environ 200 000 km.

Les nouvelles voitures de patrouille afficheront un contraste entre la couleur noire de l'avant et de l'arrière et le blanc des portières, sur lequel figurera toujours le liseré vert "patrimonial" symbolisant la Sûreté du Québec. Rappelons que la flotte actuelle s'élève à près de 1 000 véhicules, remplacés progressivement dans les trois années à venir. À noter que les véhicules sont munis aussi de bandes réfléchissantes et de gyrophares éclairés avec des lumières aux DEL.

« Le choix d'un tel contraste a été motivé par une question de meilleure visibilité du véhicule, pour accroître la sécurité des citoyens et faire ressortir la voiture durant l'hiver », a expliqué la porte-parole de la SQ, Hélène Nepton.