Le GRAP Beauce-Sartigan sensibilise les Beaucerons à la pauvreté

Le Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP) de Beauce-Sartigan a réalisé une activité, mardi le 17 octobre dernier, afin de sensibiliser la population à la pauvreté dans la région. L'événement a été organisé dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.

Pour l'occasion, les membres du GRAP de Beauce-Sartigan, partenaires du développement social, ont distribué des cartes d’urgence SOS aux parents d'enfants de 0 à 5 ans de la région.

Cet outil, présenté sous la forme d’une carte pliable et compacte qui se glisse facilement dans une poche ou dans un portefeuille, a été créé afin que chaque individu soit capable de s’y retrouver facilement et de mieux connaitre les organismes communautaires et les services offerts en lien avec la pauvreté en Beauce-Sartigan.

« Le CPE a un lien de proximité avec les familles », a expliqué la directrice générale du CPE La Fourmille, Annick Veilleux. « Cet outil permettra de faire connaître les différentes ressources disponibles aux parents. Ainsi, ils pourront aller chercher l’aide dont ils ont besoin pour eux et leurs enfants », a-t-elle ajouté.

Précisons que ce sont au total 1 130 outils qui ont été distribués par le biais de trois Centres de la petite enfance (CPE) du territoire, soit le CPE au Palais des Merveilles, de Saint-Georges, le CPE Bouton d'or, de Saint-Gédéon, et le CPE La Fourmille, de Saint-Georges.