30 octobre au 3 novembre : semaine nationale de la sécurité des patientes

Du 30 octobre au 3 novembre, c’est la Semaine nationale de la sécurité des patients.

« À prendre avec les questions » est le thème de cette année, dont la semaine a pour objectif d’accroître la sensibilisation des usagers et d’améliorer la qualité des soins. Cette année particulièrement, ladite semaine vise à sensibiliser les usagers et les professionnels de la santé aux questions vitales que l’on doit tous se poser au sujet des médicaments.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux et de Chaudières-Appalaches a fait savoir que plus d’une visite sur neuf au service des urgences résulte d’un événement indésirable aux médicaments, dont 68 % seraient évitables.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a fait savoir qu’il travaille activement à réduire l’incidence des erreurs médicamenteuses, le taux de réadmission lié à des causes médicamenteuses et améliorer la transmission de renseignements relatifs à la médication des usagers en mettant en application les meilleurs pratiques en matière de sécurité du circuit du médicament.