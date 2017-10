Tournée de la police dans les écoles en prévision de l'Halloween

À l'approche de la fête de l'Halloween, la Sûreté du Québec des MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, des Appalaches et des Etchemins, a voulu prévenir la population que plusieurs patrouilles seront effectuées le 31 octobre, de 15h30 à 20h, pour permettre aux enfants de déambuler en toute sécurité dans les rues de la ville à la recherche de bonbons. Des rencontres de sensibilisation se sont tenues aussi dans des écoles de la région.

À lire également : Les recommandations de la police pour passer une bonne fête de l'Halloween​

Au cours des derniers jours, des enfants de différentes écoles de Saint-Benoît, Saint-Georges ou encore Notre-Dame-des-Pins ont vu débarquer dans leur classe un pirate de la Sûreté du Québec, dont la mission a été de sensibiliser les élèves aux mesures de prévention à suivre au cours de la soirée de l'Halloween.

À noter que le 31 octobre, plusieurs policiers seront déployés dans les rues de différentes municipalités pour s'assurer du bon déroulement de la récolte de bonbons par les enfants et distribuer des bandes réfléchissantes à porter sur les vêtements, pour être le plus visible possible des automobilistes.