N'oubliez pas le changement d'heure en fin de semaine

Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, les personnes habituées à se lever tôt devraient se réjouir : le passage à l'heure d'hiver devrait leur permettre de profiter du soleil plus longtemps avant de partir au travail. En contrepartie, la noirceur s'installera aux alentours de 16h30 puisque dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, nous reculerons nos cadrans d'1h pour retourner à l'heure d'hiver, gagnant ainsi une heure de sommeil.

À noter que l'idée de ce décalage des heures aux changements de saison pour économiser de l'énergie serait venue du diplomate et savant américain Benjamin Franklin à la fin du XVIIIe siècle. Le changement d'heure existe dans près de 70 pays à travers le monde. Depuis 2007, les États-Unies et le Canada effectuent leur changement d'heure au même moment : le deuxième dimanche de mars pour le passage à l'heure d'été et le premier dimanche de novembre pour le passage à l'heure d'hiver.

Le changement d'heure est aussi l'occasion pour les pompiers de demander à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée dans leur domicile, et de remplacer les batteries si nécessaire.