Un total de 113 finissants diplômés au centre d'études collégiales de Ste-Marie

Un total de 113 finissants du centre d'études collégiales de Sainte-Marie ont été diplômés à la fin du mois au centre Caztel de Sainte-Marie, représentant les premiers diplômés en éducation spécialisée et sciences de la nature de l'établissement. Dix d'entre eux se sont partagé la somme de 4 400 $ en bourses.

Le centre de Sainte-Marie a remis 30 diplômes d'études collégiales (11 en éducation spécialisée, 9 en sciences de la nature, 7 en sciences humaines et 3 sans mention). Par ailleurs, 83 finissants de la formation continue ont reçu des attestations d'études collégiales, 62 en inspection de bâtiment, 8 en éducation à l'enfance, 5 en comptabilité, 4 en éducation spécialisée, 2 en bureautique, un en support à la gestion des ressources humaines et un en gestion de groupe et organisation de travail.

« Nous soulignons aujourd'hui les efforts que vous avez déployés tout au long de vos études. Nous reconnaissons la persévérance, la détermination et la force de caractère que vous avez démontrées pour réussir », a mentionné le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches à la trentaine de diplômés présents à la cérémonie.

À noter que Justine Drouin a reçu la médaille académique du gouverneur-général, accompagnée d'une bourse de 700 $, ainsi que la bourse "Méritas" de 400 $ en sciences de la nature. Récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur, Joanie Vachon a reçu pour sa part une bourse de 500 $. Christopher Bosa et Noémie Fontaine ont reçu quant à elles les bourses de 500 $ de l'excellence scolaire des secteurs préuniversitaire et technique.

Les autres bourses "Méritas" par programme (400 $) ont été remises à Michaël Perry-Dupuy (sciences humaines), Rosalie Bibeau (éducation spécialisée) et Maïsa Houle-Lebel (inspection en bâtiment). Camille Beaupré et Rosemarie Vallières ont remporté les bourses pour le progrès scolaire préuniversitaire et technique (300 $ chacune).