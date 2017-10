La fondation Au Bercail lance la 3e édition de sa campagne des poinsettias

Ayant pour objectif de recueillir des fonds pour continuer son travail de soutien, d'accompagnement et d'hébergement auprès d'une clientèle en situation de crise, souffrant de problèmes de dépendance, de maladie mentale ou sans domicile fixe, le Bercail a lancé la 3e édition de sa campagne de poinsettias, qui s'étalera jusqu'au 15 novembre prochain.

« Le temps des Fêtes est une période de festivités et d'abondance. Pour celles et ceux qui se retrouvent au Bercail, il signifie souvent la solitude et le désespoir », a-t-on rappelé au sein de l'organisme, qui précise vouloir amasser cette année la somme de 10 000 $ pour financer une partie du service de l'Accueil inconditionnel. Ce dernier est destiné à faciliter l'accès aux services et à assurer le maintien en logement des personnes vulnérables.

« Cela vous donnera l'occasion d'offrir un merveilleux présent à votre entourage ou encore votre équipe de travail, ou simplement d'embellir votre maison ou votre bureau tout en appuyant le Bercail dans sa noble mission », a-t-on rappelé au sein de l'organisme.

La population est invitée par le Bercail à poser un geste de générosité en se procurant un poinsettia d'ici au 15 novembre 2017,

en écrivant à l'adresse courriel suivante aubercail224@globetrotter.net

par télécopieur en appelant au 418-227-2752

Des dons sont aussi possibles directement sur le site de la fondation Au Bercail. Rappelons qu'en 2016-2017, le Bercail a offert 5 627 nuitées et servi 19 000 repas et collations.